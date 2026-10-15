Ankam hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ankam gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ankam ein EPS von -0.010 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch