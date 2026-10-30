Anjoy Foods Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Anjoy Foods Group hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.14 USD gegenüber 0.120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Anjoy Foods Group im vergangenen Quartal 622.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18.24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anjoy Foods Group 526.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch