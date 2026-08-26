Anjoy Foods Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Anjoy Foods Group veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20.90 Prozent auf 669.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 553.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch