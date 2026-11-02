Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.69 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.06 CNY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38.39 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 928.1 Millionen CNY im Vergleich zu 670.7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch