Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 1.43 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A 0.720 CNY je Aktie verdient.

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 802.4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 596.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch