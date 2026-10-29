Anji Foodstuff stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Anji Foodstuff hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16.62 Prozent auf 132.0 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch