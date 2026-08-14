Anjani Synthetics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anjani Synthetics äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0.78 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anjani Synthetics noch ein Gewinn pro Aktie von 0.620 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anjani Synthetics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 695.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 613.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch