Anjani Portland Cement stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Anjani Portland Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.41 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 897.6 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 35.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch