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07.08.2026 06:37:00
Anjani Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Anjani Finance hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 INR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 INR je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12.12 Prozent auf 1.2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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