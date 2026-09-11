Anixa Biosciences präsentierte Quartalsergebnisse

Anixa Biosciences lud am 09.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.070 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch