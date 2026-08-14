Anisha Impex: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Anisha Impex präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Anisha Impex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.60 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.13 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.91 Milliarden INR – ein Plus von 21.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anisha Impex 1.57 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch