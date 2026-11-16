Anisha Impex: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anisha Impex hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0.36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anisha Impex 1.72 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.75 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1.48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch