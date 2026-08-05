ANIMA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ANIMA äusserte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ANIMA ein EPS von 0.250 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.82 Prozent auf 411.2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 396.1 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch