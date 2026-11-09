Anika Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Anika Therapeutics gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.160 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 30.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 27.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch