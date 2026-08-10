Anicom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Anicom hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Anicom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33.09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8.69 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 19.16 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch