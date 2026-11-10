Anicom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Anicom hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6.79 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anicom ein EPS von 10.51 JPY je Aktie vermeldet.

Anicom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.18 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.20 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch