Anhui Zhongyuan New Materials A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Anhui Zhongyuan New Materials A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.020 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 66.32 Prozent auf 4.85 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.92 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch