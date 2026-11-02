Anhui Yingliu Electromechanical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Anhui Yingliu Electromechanical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.150 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.11 Milliarden CNY – ein Plus von 50.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Yingliu Electromechanical 737.5 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch