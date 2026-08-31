Anhui Yingliu Electromechanical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Anhui Yingliu Electromechanical hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.13 CNY. Im letzten Jahr hatte Anhui Yingliu Electromechanical einen Gewinn von 0.140 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 940.8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Yingliu Electromechanical 721.0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch