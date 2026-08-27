Anhui Yingjia Distillery zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Yingjia Distillery hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.41 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Anhui Yingjia Distillery im vergangenen Quartal 1.19 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui Yingjia Distillery 1.11 Milliarden CNY umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.410 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1.19 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch