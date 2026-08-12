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12.08.2026 06:37:00
Anhui Xinke New Material vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Anhui Xinke New Material hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0.01 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Anhui Xinke New Material mit 0.010 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anhui Xinke New Material im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.51 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1.14 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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