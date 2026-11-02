Anhui Xinhua Media stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Anhui Xinhua Media hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.07 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Xinhua Media ein EPS von 0.140 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.70 Milliarden CNY – ein Plus von 19.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Xinhua Media 2.26 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch