Anhui Xinhua Media gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Anhui Xinhua Media hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.08 CNY, nach 0.150 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26.60 Prozent auf 1.35 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.84 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch