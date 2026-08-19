Anhui XDLK Microsystem A legte Quartalsergebnis vor

Anhui XDLK Microsystem A hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.08 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui XDLK Microsystem A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.270 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 36.15 Prozent zurück. Hier wurden 105.5 Millionen CNY gegenüber 165.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch