Anhui Water Resources Development hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Anhui Water Resources Development veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.150 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.85 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 14.84 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch