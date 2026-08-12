Anhui Wanyi Science And Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Anhui Wanyi Science And Technology A hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.050 CNY je Aktie vermeldet.

Anhui Wanyi Science And Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207.7 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 172.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch