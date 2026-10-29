Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industr y 0.060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 2.01 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.90 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch