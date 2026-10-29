Anhui Sun-Create Electronics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Anhui Sun-Create Electronics hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.35 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Anhui Sun-Create Electronics ein Ergebnis je Aktie von -0.170 CNY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 56.58 Prozent auf 158.3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 364.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch