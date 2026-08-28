|
28.08.2026 06:37:00
Anhui Quanchai Engine gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Anhui Quanchai Engine hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Quanchai Engine ein EPS von 0.050 CNY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anhui Quanchai Engine in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.07 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.09 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.