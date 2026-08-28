Anhui Quanchai Engine gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anhui Quanchai Engine hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Anhui Quanchai Engine ein EPS von 0.050 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Anhui Quanchai Engine in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.07 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.09 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch