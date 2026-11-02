Anhui Linping Circular Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Linping Circular Development präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Anhui Linping Circular Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.12 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.240 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40.33 Prozent auf 988.7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 704.6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch