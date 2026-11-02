Anhui Kouzi Distillery präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Anhui Kouzi Distillery hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Anhui Kouzi Distillery hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.040 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Anhui Kouzi Distillery mit einem Umsatz von insgesamt 662.6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 27.34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch