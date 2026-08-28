Anhui Kouzi Distillery: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Anhui Kouzi Distillery hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Anhui Kouzi Distillery hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.180 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 576.4 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 2.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Kouzi Distillery 590.7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch