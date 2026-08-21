|
21.08.2026 06:37:00
Anhui Jiuhuashan Tourism Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Anhui Jiuhuashan Tourism Development hat am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0.74 CNY gegenüber 0.660 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 264.6 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anhui Jiuhuashan Tourism Development einen Umsatz von 248.4 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.