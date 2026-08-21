Anhui Jiuhuashan Tourism Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Anhui Jiuhuashan Tourism Development hat am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0.74 CNY gegenüber 0.660 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 264.6 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anhui Jiuhuashan Tourism Development einen Umsatz von 248.4 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch