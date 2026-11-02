Anhui Jianghuai Automobile veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Anhui Jianghuai Automobile liess sich am 31.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anhui Jianghuai Automobile die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.17 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.310 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 12.27 Milliarden CNY gegenüber 11.53 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch