|
21.08.2026 06:37:00
Anhui Jianghuai Automobile: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Anhui Jianghuai Automobile hat am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Anhui Jianghuai Automobile im vergangenen Quartal 10.70 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui Jianghuai Automobile 9.58 Milliarden CNY umsetzen können.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.02 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 22.55 Milliarden CNY taxiert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUnterschiedliche Vorzeichen an Asiens Börsen
Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.