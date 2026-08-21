Anhui Jianghuai Automobile: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Anhui Jianghuai Automobile hat am 20.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Anhui Jianghuai Automobile im vergangenen Quartal 10.70 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui Jianghuai Automobile 9.58 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.02 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 22.55 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.ch