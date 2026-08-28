Anhui Hwasu A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Anhui Hwasu A präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Anhui Hwasu A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.020 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz wurden 1.18 Milliarden CNY gegenüber 1.12 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch