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26.08.2026 06:37:00
Anhui Huaheng Biotechnology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Anhui Huaheng Biotechnology A liess sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Anhui Huaheng Biotechnology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0.24 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Anhui Huaheng Biotechnology A 0.260 CNY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 861.0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 802.1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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