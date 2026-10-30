Anhui Heli: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Anhui Heli hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.29 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.22 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.54 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch