Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry 0.140 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 337.4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243.7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch