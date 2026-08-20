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20.08.2026 06:37:00
Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry veröffentlichte am 19.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0.16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Anhui Guotong Hi-Tech Pipes Industry 0.140 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 337.4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 243.7 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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