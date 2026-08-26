Anhui Guangxin A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Anhui Guangxin A hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.450 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 695.2 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 22.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Anhui Guangxin A 902.1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch