Anhui Guangxin A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Anhui Guangxin A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.20 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.180 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 844.1 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 765.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch