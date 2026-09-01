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01.09.2026 06:37:00
Anhui Golden Seed Winery mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Anhui Golden Seed Winery lud am 29.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.08 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Anhui Golden Seed Winery ein EPS von -0.050 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Anhui Golden Seed Winery in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 75.60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 45.8 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 187.5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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