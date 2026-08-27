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27.08.2026 06:37:00
Anhui Fangxing Science Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Anhui Fangxing Science Technology äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0.04 CNY. Im letzten Jahr hatte Anhui Fangxing Science Technology einen Gewinn von 0.030 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.66 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.50 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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