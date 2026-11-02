Anhui Expressway informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Anhui Expressway hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.43 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.310 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.83 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.64 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch