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28.08.2026 06:37:00
Anhui Conch Cement informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Anhui Conch Cement lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 CNY gegenüber 0.480 CNY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10.70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.86 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.24 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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