Anhui Chaodong Cement legte Quartalsergebnis vor

Anhui Chaodong Cement hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Anhui Chaodong Cement im vergangenen Quartal 101.6 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Anhui Chaodong Cement 80.6 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch