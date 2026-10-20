Anhui Chaodong Cement: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Anhui Chaodong Cement hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.01 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.030 CNY je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 96.0 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Anhui Chaodong Cement einen Umsatz von 89.6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch