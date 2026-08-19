Anhui Andeli Department Store: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Anhui Andeli Department Store hat am 18.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.28 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.110 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0.23 Prozent auf 1.05 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.05 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch