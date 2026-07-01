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01.07.2026 10:35:40

Anhörung zur Billigung des Glyphosat-Vergleichs von Bayer am 19. August

Bayer
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Von Olaf Ridder

DOW JONES--Die gerichtliche Anhörung zur endgültigen Genehmigung des milliardenschweren Sammelvergleichs im Rechtsstreit um die mutmasslich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters Roundup von Bayer findet am 19. August statt. Das geht aus einem Dokument des zuständigen Gerichts in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri hervor, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. Bayer bestätigte die Verschiebung des Termins, der ursprünglich für Anfang Juli angesetzt war.

Im Februar hatte sich Bayer mit den grossen Klägerkanzleien auf einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar geeinigt, der von dem Gericht in St. Louis auch bereits vorläufig gebilligt wurde. Nun steht die endgültige Genehmigung noch aus, damit der Vergleich auch umgesetzt werden kann. Die Frist für einen möglichen Austritt (Opt-out) einzelner Kläger aus dieser Vereinbarung ist unterdessen abgelaufen. Derzeit ist unklar, wie hoch die Annahmequote ist.

Bayer sah sich zuletzt in den USA mit rund 65.000 Klagen von Roundup-Nutzern konfrontiert, die ihre Krebserkrankung auf das glyphosatbasierte Herbizid der Bayer-Tochter Monsanto zurückführen. Bayer bestreitet den von den Klägern behaupteten Zusammenhang.

In dem seit der Übernahme von Monsanto schwelenden Rechtsstreit hat der jetzige Bayer-CEO Bill Anderson den Investoren versprochen, die Risiken noch in diesem Jahr deutlich einzudämmen. In der vergangenen Woche hatte er dabei bereits einen wichtigen Erfolg erzielt - abseits des konkreten Sammelvergleichs. Das Oberste Gericht der USA urteilte, dass Bayer nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden kann. Damit dürfte vielen Klagen die Grundlage entzogen sein.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 04:35 ET (08:35 GMT)

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