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03.11.2026 07:01:24
Anhaltend starkes Umsatzwachstum
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Geberit AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
Die Geberit Gruppe erwirtschaftete in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld ausgezeichnete Resultate. Die ersten drei Quartale von 2026 waren geprägt durch ein deutliches Volumenwachstum, stark angestiegene direkte Material- und Energiepreise, Verkaufspreiserhöhungen und substanzielle Währungsverluste sowie operative Margen auf dem Niveau des Vorjahres. Der Nettoumsatz stieg währungsbereinigt um 5,7%, in Schweizer Franken um 3,6% auf CHF 2’535 Mio. Der operative Cashflow (EBITDA) erhöhte sich um 3,3% und belief sich auf CHF 778 Mio. bei einer EBITDA-Marge von 30,7%. Der Gewinn je Aktie nahm deutlich um 8,1% auf CHF 16.23 zu; währungsbereinigt betrug die Zunahme 9,6%. Für das Gesamtjahr 2026 geht die Unternehmensleitung weiterhin von einem Nettoumsatzwachstum in lokalen Währungen von 5 bis 6% und einer EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau aus.
Ende der Adhoc-Mitteilung
2427078 03.11.2026 CET/CEST
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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